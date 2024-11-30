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ألمانيا: توقيف 6889 شخصاً عند النقاط الحدودية خلال أكتوبر

ضابط شرطة يحمل علامة توقف على الحدود الألمانية مع الدنمارك (أرشيفية)
1 ديسمبر 2024 01:55

برلين (وكالات)

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أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية أن شرطة الحدود اكتشفت 6889 محاولة دخول بدون تصريح خلال شهر أكتوبر. وأوضحت الشرطة الاتحادية أن هذا الرقم مشابه للغاية لرقم الأشخاص الذين تم توقيفهم المسجل في شهر سبتمبر. وخلال الفترة من مارس وحتى أغسطس، كان الرقم يتراوح بين 7 آلاف و7800 كل شهر.
 وفي يناير، كان الرقم المسجل هو 6906، مقابل 5998 في فبراير. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض في الشهرين الماضيين له أي علاقة بقرار وزارة الداخلية الألمانية بتوسيع عمليات التفتيش الحدودية إلى جميع الحدود البرية في ألمانيا في منتصف سبتمبر للحد من الهجرة غير الشرعية. 
وكانت الشرطة تجري في السابق عمليات تفتيش على طول حدود ألمانيا مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، بشكل رسمي على أساس مؤقت. وتعتبر عمليات التفتيش على الحدود البرية مع الدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج جديدة.

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الشرطة الألمانية
الحدود
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