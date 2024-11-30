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النمسا.. تفاؤل حذر على سير مفاوضات تشكيل أول حكومة ثلاثية

النمسا.. تفاؤل حذر على سير مفاوضات تشكيل أول حكومة ثلاثية
1 ديسمبر 2024 01:55

فيينا (وام)

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يخيم التفاؤل الحذر على سير مفاوضات تشكيل أول حكومة ثلاثية في النمسا بين ثلاثة أحزاب مختلفة السياسات والتوجهات بقيادة حزب الشعب المحافظ وبالتحالف مع الحزبين الاشتراكي والليبرالي، وذلك عقب انتخابات المجلس الوطني «البرلمان» التي جرت آخر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز حزب الحرية اليميني بالمركز الأول، وإعراض جميع الأحزاب البرلمانية عن التحالف معه بسبب سياساته.
وعهد ألكسندر فان ديربيلين، رئيس جمهورية النمسا بتكليف تشكيل الحكومة الجديدة إلى المستشار كارل نيهامر، رئيس الوزراء المكلف بتسيير شؤون البلاد زعيم حزب الشعب المحافظ صاحب المركز الثاني بعد أن تأكد من رفض الحزبين الشعب والاشتراكي صاحبي المركزين الثاني والثالث، التحالف مع الحزب اليميني.
وكانت مفاوضات الأحزاب الثلاثة الشعب والاشتراكي والليبرالي قد بدأت بعد مرور نحو سبعة أسابيع من انتخابات المجلس الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة المعروفة بـ «ائتلاف إشارة المرور» التي تعبر عن ألوان الأحزاب الثلاثة المشاركة في مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.
واعترف قادة الأحزاب الثلاثة منذ بَدْء مفاوضات تشكيل أول تحالف ثلاثي في تاريخ الجمهورية الثانية بصعوبة المهمة بسبب التحديات الماثلة أمامهم، واختلاف سياسات وتوجهات أحزابهم التي تريد تبني سياسات وإجراءات متفاوتة لعلاج مشكلة الانكماش الاقتصادي وتقليص العجز الكبير في ميزانية النمسا، الذي حذرت منه المفوضية الأوروبية.

النمسا
البرلمان
فيينا
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