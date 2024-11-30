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فلسطين تحذر من إقامة مناطق عازلة في غزة

امرأة تجلس على أنقاض منزلها المدمر في غزة (أرشيفية)
1 ديسمبر 2024 01:55

رام الله (وكالات) 

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حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من الصمت الدولي أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتجويع للمواطنين، وإقامة مناطق عازلة، بهدف دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، من منازلهم وأراضيهم في شمال غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس عن أبو ردينة قوله «نطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف جدي وفاعل لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.  في الأثناء، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان، أمس، محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب بأنها تشجيع للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه.
وأشار إلى أن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل تشجيعاً للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه.

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