مقترح مصري جديد للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

حسن الورفلي (القاهرة)

تجري الفصائل الفلسطينية مشاورات في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس المخابرات العامة الوزير اللواء حسن رشاد، وذلك لمناقشة مقترح جديد طرحه الوسيط المصري للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة مقابل إبرام صفقة جزئية لتبادل الأسرى، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر، أن المقترح المصري يركز على وقف نزيف الدماء في قطاع غزة لعدة أيام مقابل إبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل تشمل كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة، موضحاً أن القاهرة ستعرض على الفصائل الفلسطينية الخطوط العريضة للمبادرة المصرية.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة تستعد لطرح المبادرة بشكل رسمي على الجانب الإسرائيلي بعد الاستماع لموقف الفصائل، مؤكداً أن اجتماعات مصر ستناقش أيضا مستقبل قطاع غزة سياسياً وأمنياً بعد التوصل لاتفاق بوقف الحرب على القطاع.

وأوضح المصدر، أن ثقل المفاوضات انتقل من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة عقب تعليق الجانب القطري لمشاركته في المفاوضات خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن القاهرة تعمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة وقطر وإطلاعهم على المقترح المصري الجديد لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد المصدر، أن اجتماعات ستجري على المستوى الثنائي بين حركتي فتح وحماس بحضور مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، وذلك لتسلم الوسيط المصري لموقف الحركتين من لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحت القاهرة تشكيلها لإدارة شؤون قطاع غزة في ظل حالة الفوضى الأمنية والمؤسساتية.