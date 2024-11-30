الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس

جهود إماراتية متواصلة لإغاثة نازحي قطاع غزة (من المصدر)
1 ديسمبر 2024 01:56

غزة (الاتحاد)
واصلت الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، طرود مستلزمات المرأة والطفل على النازحين في خانيونس، ضمن الجهود الإغاثية لدولة الإمارات.
وأمس الأول، عبرت قافلتان محملتان بالمواد الأساسية الضرورية وكسوة الشتاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وتتألف القافلتان من 20 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 337 طناً تتضمن كسوة الشتاء، وخيماً، ومستلزمات العائلة، والمواد الغذائية التي تشمل الطحين والسكر وزيت الطعام والأرز، ومستلزمات طبية، وأغطية مضادة للماء، إضافة إلى ستر شتوية مقاومة للأجواء الباردة، والبطانيات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

أخبار ذات صلة
عودة 80% من النازحين اللبنانيين منذ سريان وقف إطلاق النار
فلسطين تحذر من إقامة مناطق عازلة في غزة

وتتصدر الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث نجحت في إدخال قافلة مساعدات إنسانية في وقت سابق إلى المناطق التي تعاني المجاعة ونقص المواد الغذائية، كما تم توزيع مساعدات غذائية وإغاثية في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين، بهدف التخفيف من معاناتهم، وتجنب الكوارث الإنسانية والمجاعة الحقيقية التي حذرت منها المنظمات الدولية.
 وتسعى الإمارات إلى زيادة المساعدات إلى مناطق شمال القطاع قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.

الإمارات
الفارس الشهم 3
خانيونس
خان يونس
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
1 ديسمبر 2024
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
علوم الدار
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
اليوم 20:25
جهود إماراتية متواصلة لإغاثة نازحي قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس
1 ديسمبر 2024
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في منطقة تشيرنيهيف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يطالب الناتو بحماية أجزاء من أوكرانيا
1 ديسمبر 2024
رجل يحمل ممتلكاته بموقع متضرر في صور بجنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة 80% من النازحين اللبنانيين منذ سريان وقف إطلاق النار
1 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©