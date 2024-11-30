«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس

غزة (الاتحاد)

واصلت الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزعت عملية «الفارس الشهم 3»، طرود مستلزمات المرأة والطفل على النازحين في خانيونس، ضمن الجهود الإغاثية لدولة الإمارات.

وأمس الأول، عبرت قافلتان محملتان بالمواد الأساسية الضرورية وكسوة الشتاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتتألف القافلتان من 20 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 337 طناً تتضمن كسوة الشتاء، وخيماً، ومستلزمات العائلة، والمواد الغذائية التي تشمل الطحين والسكر وزيت الطعام والأرز، ومستلزمات طبية، وأغطية مضادة للماء، إضافة إلى ستر شتوية مقاومة للأجواء الباردة، والبطانيات والقفازات الشتوية، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على رفع المعاناة عن الفئات المتضررة، لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

وتتصدر الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال القطاع، حيث نجحت في إدخال قافلة مساعدات إنسانية في وقت سابق إلى المناطق التي تعاني المجاعة ونقص المواد الغذائية، كما تم توزيع مساعدات غذائية وإغاثية في مراكز الإيواء وتجمعات النازحين، بهدف التخفيف من معاناتهم، وتجنب الكوارث الإنسانية والمجاعة الحقيقية التي حذرت منها المنظمات الدولية.

وتسعى الإمارات إلى زيادة المساعدات إلى مناطق شمال القطاع قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.