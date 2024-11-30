ترامب يطلب من "بريكس" الإبقاء على الدولار في معاملات التجارة الدولية

طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، مجموعة "بريكس" بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار، محذرا من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة.

وكتب ترامب، على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "نريد التزاما من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة بريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم، وإلا فسوف تواجه رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة، وعليها توقع توديع الدخول في الاقتصاد الأميركي الرائع".

وأضاف "عليهم إيجاد ’مغفل’ آخر. لا يمكن أن تجد مجموعة بريكس ما يحل محل الدولار في التجارة الدولية. وأي دولة تحاول ذلك، سيكون عليها توديع السوق الأميركية".