قتلى وجرحى في قصف على دنيبرو

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في قصف قرب مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات في العاصمة كييف.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ (...) علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة اشخاص في هذه الضربة".

وأوضح أن الضربة "أصابت مبنى سكنيا ومتجرا بأضرار".

من جهته، أشار الحاكم الإقليمي سريغي ليساك إلى إصابة 21 شخصا، جروح ثمانية منهم "خطيرة".

وأضاف، عبر تلغرام "أنهم يعانون إصابات عميقة وتلفا في الأعضاء الداخلية وكسورا".