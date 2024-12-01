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موجة من الأحوال الجوية السيئة تضرب اليونان

حطام على الطريق بينما تعمل فرق الإطفاءبعد هطول أمطار غزيرة، على جزيرة رودس اليونانية
1 ديسمبر 2024 14:52

تضرب موجة من الأحوال الجوية السيئة اليونان مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، خصوصا في أثينا ومنطقتها.

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وأفادت فرقة الإطفاء المحلية في اليونان بأن جميع المناطق المحيطة ببحر إيجة تقريبا تعرضت لعاصفة قوية، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة، كما أسفرت عن مقتل شخص في إحدى الجزر اليونانية. وكانت جزيرة رودس اليونانية، التي تعد مقصدا شهيرا لقضاء العطلات، الأكثر تضررا.
وتم نشر رجال الإطفاء لإنقاذ الأفراد وتصريف المياه من المنازل التي غمرتها المياه. وأعلنت فرقة الإطفاء أنه تعين إجلاء سكان قرية في جزيرة ليمنوس، بسبب الفيضانات، كما فقد رجل حياته. وحظرت الحماية المدنية اليونانية حركة المركبات في رودس حتى يوم غد الاثنين. ولا يسمح بالعمل إلا لفرقة الإطفاء والشرطة وخدمات الإسعاف. وكانت العاصفة مصحوبة برياح قوية. كما كان هناك تساقط كثيف للثلوج في شمال غرب اليونان، بحسب ما ورد في تقارير الإذاعة اليونانية.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الخطر لم ينته بعد، حيث أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في وسط اليونان خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات
سيول
اليونان
الأحوال الجوية
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