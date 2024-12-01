الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطار الرياض يفتتح أبوابه أمام الركاب في السعودية

قطار الرياض يفتتح أبوابه أمام الركاب في السعودية
1 ديسمبر 2024 14:02

بدأ قطار الرياض في السعودية اليوم الأحد، استقبال ركابه، حيث انطلقت عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات. والمسارات التي تم تدشينها هي المسار الأول "الخط الأزرق" محور العليا - البطحاء، و المسار الرابع "الخط الأصفر" محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس "الخط البنفسجي" محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.
وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قطار الرياض ، كأحد أهم مشروعات النقل الكبرى التي تشهدها المملكة والبالغ تكلفته قرابة 5ر22  مليار دولار. وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاثة بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في 15 ديسمبر الجاري تشغيل المسار الثاني "الخط الأحمر" محور طريق الملك عبدالله و المسار الخامس "الخط الأخضر" محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث "الخط البرتقالي" محور طريق المدينة المنورة في  الخامس من يناير المقبل ، وبذلك يكون قد جرى تشغيل كافة مسارات القطار الستة.

 يشار إلى أن المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء ستفتح أبوابها أمام الركاب قبل نهاية هذا العام 2024 . ويتألف المشروع من شبكة تضم ست مسارات بطول 176 كيلومترا و85 محطة، بينها  أربع محطات رئيسية، ويتميز بمواصفات تصميمية وتقنية عالية.

أخبار ذات صلة
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
الهلال يضرب الشباب بقوة «سافيتش»
المصدر: وكالات
الرياض
قطار
السعودية
آخر الأخبار
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
علوم الدار
بالصور.. مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
اليوم 11:11
ابن بيه
علوم الدار
ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز
اليوم 14:09
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
الرياضة
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
اليوم 14:06
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
الرياضة
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
اليوم 14:05
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
الرياضة
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©