الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولو الاتحاد الأوروبي يجددون دعم التكتل لأوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني
1 ديسمبر 2024 16:47

وصلت منسّقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اللذان عيّنا أخيرا، إلى كييف اليوم الأحد في زيارة لإظهار الدعم لأوكرانيا في اليوم الأول من ولايتهما.
وقال كوستا لوسائل الإعلام المرافقة لهما في الرحلة "جئنا لنوصل رسالة واضحة مفادها أننا نقف بجانب أوكرانيا وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لها".
ويحرص فريق القيادة الجديد للاتحاد الأوروبي على إظهار دعم حازم لأوكرانيا في حين تتراجع قواتها على الجبهة ويثير وصول دونالد ترامب الوشيك إلى البيت الأبيض مخاوف من وقف المساعدات الأميركية إلى كييف.
وقالت كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة، إن "الوضع في أوكرانيا بالغ الخطورة".
وأجرى المسؤولان الجديدان في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وصرّحت كالاس بأن "أقوى ضمان أمني هو حصول أوكرانيا على عضوية الناتو".
لكنّ دبلوماسيين في الناتو يستبعدون أن يمنح الحلف أوكرانيا العضوية قريبا نظرا إلى معارضة مجموعة من الأعضاء الحذرين من الانجرار إلى حرب مع روسيا.
وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي "يجب ألا يستبعد أي شيء" في ما يتعلق بمسألة إرسال قوات أوروبية للمساعدة في فرض أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يطالب الناتو بحماية أجزاء من أوكرانيا
قتلى وجرحى في قصف على دنيبرو
أوكرانيا
كايا كالاس
أنطونيو كوستا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي تحتفل بالفوز
الأخبار العالمية
إيسلندا.. الحزب الديمقراطي الاجتماعي يطيح بالائتلاف الحاكم
اليوم 18:49
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
الرياضة
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
اليوم 18:44
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
الأخبار العالمية
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
اليوم 18:32
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
الرياضة
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
اليوم 18:29
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
الرياضة
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©