"بورا" تغمر المنازل بالمياه في جزيرة سياحية يونانية

غمرت مياه الأمطار الغزيرة منازل وشركات وطرقا في جزيرة "رودس" السياحية اليونانية الشهيرة، اليوم الأحد، مما أجبر السلطات على حظر استخدام السيارات مؤقتا مع ضرب العاصفة "بورا" للبلاد لليوم الثاني.

وقتل رجل، أمس السبت، بسبب سيول ضربت جزيرة يونانية أخرى في شمال بحر إيجه.

وتلقت خدمة الإطفاء أكثر من 650 مكالمة لتفريغ المياه من بنايات في جزيرة "رودس" وأجلت 80 شخصا إلى أماكن أكثر أمانا، وشهدت مدينة "إياليسوس" أكثر الأضرار. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتكدست السيارات والحطام في شوارع "رودس" المغمورة بالمياه وحاول السكان إزالة الطين عن ممتلكاتهم.

وتعرضت اليونان ​​لفياضانات وحرائق غابات في السنوات القليلة الماضية. ويقول العلماء إنها أصبحت من المناطق الواضحة لتبعات تغير المناخ.

وأضطر أكثر من 20 ألفا من السياح والسكان في العام الماضي إلى الفرار من منازلهم وفنادق على الساحل بسبب حرائق غابات استمرت أياما.

كما تسببت عواصف رعدية وأمطار غزيرة في انقطاع خدمات القطارات في البر الرئيسي اليوناني خاصة في وسط وشمال البلاد.