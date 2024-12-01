الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"بورا" تغمر المنازل بالمياه في جزيرة سياحية يونانية

طرق ومنازل مدمرة في جزيرة رودس اليونانية جراء العاصفة "بورا"
1 ديسمبر 2024 17:49

"بورا" تغمر المنازل بالمياه في جزيرة سياحية يونانية
غمرت مياه الأمطار الغزيرة منازل وشركات وطرقا في جزيرة "رودس" السياحية اليونانية الشهيرة، اليوم الأحد، مما أجبر السلطات على حظر استخدام السيارات مؤقتا مع ضرب العاصفة "بورا" للبلاد لليوم الثاني.
وقتل رجل، أمس السبت، بسبب سيول ضربت جزيرة يونانية أخرى في شمال بحر إيجه.
وتلقت خدمة الإطفاء أكثر من 650 مكالمة لتفريغ المياه من بنايات في جزيرة "رودس" وأجلت 80 شخصا إلى أماكن أكثر أمانا، وشهدت مدينة "إياليسوس" أكثر الأضرار. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وتكدست السيارات والحطام في شوارع "رودس" المغمورة بالمياه وحاول السكان إزالة الطين عن ممتلكاتهم.
وتعرضت اليونان ​​لفياضانات وحرائق غابات في السنوات القليلة الماضية. ويقول العلماء إنها أصبحت من المناطق الواضحة لتبعات تغير المناخ.
وأضطر أكثر من 20 ألفا من السياح والسكان في العام الماضي إلى الفرار من منازلهم وفنادق على الساحل بسبب حرائق غابات استمرت أياما.
كما تسببت عواصف رعدية وأمطار غزيرة في انقطاع خدمات القطارات في البر الرئيسي اليوناني خاصة في وسط وشمال البلاد.

أخبار ذات صلة
إجلاء 122 ألف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا
تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات
المصدر: د ب أ
عاصفة
أمطار
فيضانات
جزيرة رودس
آخر الأخبار
كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي تحتفل بالفوز
الأخبار العالمية
إيسلندا.. الحزب الديمقراطي الاجتماعي يطيح بالائتلاف الحاكم
اليوم 18:49
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
الرياضة
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
اليوم 18:44
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
الأخبار العالمية
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
اليوم 18:32
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
الرياضة
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
اليوم 18:29
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
الرياضة
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©