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زيلينسكي يحدد شروطا لبدء التفاوض مع روسيا

زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
1 ديسمبر 2024 19:02

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شروطا يجب تحقيقها قبل البدء في أي محادثات مع روسيا.
وأكد زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الأسلحة وإلى ضمانات أمنية قبل أن توافق على البدء بمفاوضات مع روسيا لإنهاء الأزمة الحالية اتي بدأت في فبراير 2022.
وقال زيلينسكي، إثر لقائه مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة كييف "فقط حين تتوافر لنا هذه العناصر ونصبح أقوياء، ينبغي علينا أن نضع (...) جدول أعمال الاجتماع" مع روسيا.
إلى ذلك، لفت زيلينسكي إلى أن الدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ضرورية لبقاء" أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في ختام اللقاء، إن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف الأطلسي أمر ضروري لبقائنا. نعمل على كل المستويات لتعزيز موقع أوكرانيا ومجمل الأسرة اليورو أطلسية".
وحققت القوات الروسية، في الأسابيع الأخيرة، مكاسب على الأرض بمعدل لم يسبق له مثيل منذ أوائل عام 2022.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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