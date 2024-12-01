البيت الأبيض يرد على تقرير عن تسليم أوكرانيا أسلحة نووية

رد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، على تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن قد تمنح أوكرانيا أسلحة نووية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تدرس فكرة إعادة الأسلحة النووية التي تنازلت عنها أوكرانيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى كييف.

وأدلى سوليفان بهذا التصريح عندما سُئل بخصوص مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن بعض المسؤولين الغربيين ألمحوا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يمنح أوكرانيا أسلحة نووية قبل تركه الرئاسة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزينية الإخبارية "هذا ليس موضع بحث.. لا. ما نفعله هو زيادة القدرات التقليدية المتنوعة لأوكرانيا ليتسنى لشعبها الدفاع بفاعلية عن نفسه، وليس (منحهم) قدرات نووية".

وورثت كييف أسلحة نووية من الاتحاد السوفيتي بعد انهياره في 1991 لكنها تخلت عنها بموجب اتفاقية في 1994، في مقابل ضمانات أمنية من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.