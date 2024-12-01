فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت (الاتحاد)

حذرت فرنسا، أمس، من أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن ينهار، بعد حوالي 62 انتهاكاً من قبل إسرائيل، التي شنت هجمات، من دون استخدام الآلية الدولية القائمة للتعامل مع انتهاكات «حزب الله» المزعومة للشروط والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين لبنانيين. كما جددت إسرائيل أيضاً تحليق الطائرات دون طيار على ارتفاع منخفض، فوق بيروت، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقع انفجار هائل، أمس، في بلدة الخيام الحدودية في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، من المرجح أنه جراء نسف الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل والمباني، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأربعاء الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسير، وتحليق بالطيران المسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها. وأسفرت تلك الخروقات، أمس، عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار جراء ذلك إلى قتيلين و10 جرحى.