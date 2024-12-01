الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (أرشيفية)
2 ديسمبر 2024 02:38

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا» توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
فلسطين تحذر من دعوات تهجير سكان القطاع

حذرت فرنسا، أمس، من أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن ينهار، بعد حوالي 62 انتهاكاً من قبل إسرائيل، التي شنت هجمات، من دون استخدام الآلية الدولية القائمة للتعامل مع انتهاكات «حزب الله» المزعومة للشروط والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين لبنانيين. كما جددت إسرائيل أيضاً تحليق الطائرات دون طيار على ارتفاع منخفض، فوق بيروت، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقع انفجار هائل، أمس، في بلدة الخيام الحدودية في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، من المرجح أنه جراء نسف الجيش الإسرائيلي لعدد من المنازل والمباني، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأربعاء الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسير، وتحليق بالطيران المسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، وإضرام نار في سيارات وسحقها. وأسفرت تلك الخروقات، أمس، عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار جراء ذلك إلى قتيلين و10 جرحى.

فرنسا
وقف إطلاق النار
لبنان
بيروت
حزب الله
جنوب لبنان
إسرائيل
أزمة لبنان
آخر الأخبار
فلسطينيون قرب مبنى مدمر في النصيرات بوسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» توقف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
اليوم 02:38
فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين تحذر من دعوات تهجير سكان القطاع
اليوم 02:38
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 02:38
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
اليوم 02:38
رئيس الدولة وولي العهد السعودي لدى لقائهما في مدينة العين
علوم الدار
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
اليوم 02:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©