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100 قتيل بقصف إسرائيلي على غزة

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي جنوب غزة (أرشيفية)
2 ديسمبر 2024 02:38

غزة (الاتحاد) 

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أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، أمس، مقتل أكثر من 100 فلسطيني إثر قصف شنته طائرات ومدفعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، في تصريح صحفي، إن طائرات قوات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بالنازحين في مدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع مبيناً أن المنزل يؤوي أكثر من 40 شخصاً. وأضاف أن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من ممارسة مهامها في إحدى محافظات شمالي القطاع، ومن الوصول إلى مئات المواطنين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. وشنت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات أخرى على مخيم النصيرات، وسط القطاع وخيمة تؤوي نازحين بمدينة خانيونس، كما استهدفت القوات مجموعة من الفلسطينيين بمدينة رفح جنوبي القطاع مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين من بينهم أطفال ونساء. 
في الأثناء، قال حسام أبو صفية، مدير مستشفى «كمال عدوان» في شمال غزة، إن عشرات القتلى لا يزالون تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل شمال القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

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