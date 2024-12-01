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فلسطين تحذر من دعوات تهجير سكان القطاع

فلسطينيون يمرون أمام دبابة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
2 ديسمبر 2024 02:38

غزة (الاتحاد)

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حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، من مخاطر الدعوات الإسرائيلية، لتهجير المواطنين من قطاع غزة. وفي بيان، أدانت الخارجية الفلسطينية «الدعوات التحريضية، التي يطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت مسمى (الهجرة الطوعية)». وأشار البيان إلى أن أكثر من مسؤول إسرائيلي تفاخر بدعوته لتهجير الغزيين، وتقليص أعدادهم في القطاع، وترحيل أكثر من النصف.
 واعتبرت الخارجية أن ذلك ينسجم مع ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية، من إبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية. وطالبت المجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية، وسرعة التدخل لوقف تنفيذها فوراً، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية سرعان ما تقوم بتنفيذ مثل تلك السياسات، والاستجابة لدعوات المتطرفين من الوزراء، للمحافظة على الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وفي وقت سابق، أمس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يعمل جاهدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه بدأ يكتشف انفتاحا معينا منه بهذا الصدد.

فلسطين
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حرب غزة
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بنيامين نتنياهو
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