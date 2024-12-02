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زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي

زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
2 ديسمبر 2024 12:10

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، في بيان لها وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، بأنه تم تسجيل نشاط زلزالي ملحوظ في المحيط الهادئ بقوة بلغت 5.1 درجة، وكان مركز الهزة الأرضية في خليج كرونوتسكي، على بعد 155 كيلومتراً شمال شرق بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي.

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وأضاف البيان، أنه شعر السكان بالهزة الأرضية في بعض المناطق بقوة درجتين ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ، فيما لم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

المصدر: وام
زلزال
روسيا
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