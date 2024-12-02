ألمانيا تقدّم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أدى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أوكرانيا لتأكيد دعم برلين لكييف.

تأتي الزيارة في ظل تراجع القوات الأوكرانية على خط الجبهة وعلى وقع المخاوف حيال مستقبل الدعم الأميركي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

والتقى شولتس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث زارا جنودا جرحى في أحد المستشفيات.

وأعلن شولتس حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار أميركي) سيتم تسليمها لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

وقال المستشار الألماني، الذي يواجه انتخابات يسعى للفوز فيها بولاية جديدة في فبراير بعدما انهار ائتلافه الحاكم الشهر الماضي "أرغب بالتوضيح من هنا بأن ألمانيا ستبقى أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا".

وأضاف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا: نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".