لافروف يوجه اتهاما إلى الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اتهاما إلى الدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية الحالية.

واتهم لافروف الدول الغربية بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

وقال لافروف، خلال لقائه نظيره المجري بيتر سيارتو في العاصمة الروسية موسكو، إن الدول الغربية الحليفة لكييف "بدأت الحديث عن وقف لإطلاق النار كوسيلة لمنح أوكرانيا متنفسا، وإعطاء أنفسهم الفرصة مجددا لمدّ أوكرانيا بأسلحة حديثة بعيدة المدى. هذا بالطبع ليس السبيل إلى السلام".

وأكد لافروف "نحن مستعدون للتفاوض"، مضيفا أن موسكو تريد إجراء مفاوضات محتملة مع كييف والغرب "على أساس اعتبار المصالح المشروعة لكل الأطراف".

وتحقق روسيا تقدما مضطردا منذ أشهر على جبهات القتال وتعلن باستمرار السيطرة على قرى وبلدات خاصة في شرق أوكرانيا.