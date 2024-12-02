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رئيس وزراء فرنسا يعرض تنازلا لتفادي إسقاط الحكومة

رئيس وزراء فرنسا ميشال بارنييه أمام البرلمان
2 ديسمبر 2024 19:13

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها لن تغير أي شيء في نظام خاص بتغطية تكاليف العلاج في ميزانية عام 2025، لتلغي بذلك خططا سابقة لتشديد النظام في إطار مسعى أوسع نطاقا لترشيد الإنفاق.
وقال مكتب رئيس الحكومة ميشال بارنييه، في بيان، إن رئيس الوزراء تعهد بعدم خفض مخصصات الأدوية، بحسب وسائل إعلام.
وتعتبر هذه الخطوة، على نطاق واسع، تنازلا آخر أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي هددت زعيمته التاريخية مارين لوبان بالتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تلب مطالبه السياسية.
وقد يعلن بارنييه، خلال جلسة البرلمان اليوم، استخدام بند دستوري لتبني مشروع قانون التأمين الاجتماعي لعام 2025، بدون تصويت. 
وقد يعرضه استخدام هذه الآلية إلى تصويت بحجب الثقة الذي قد يتم تمريره بأصوات حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان.
وقال مكتب رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إن لوبان أجرت، في وقت سابق اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع بارنييه حثته فيها على تغيير السياسة.

 

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عرض رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، اليوم الاثنين، تنازلا في الساعة الأخيرة لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بشأن موازنة 2025، في مسعى لتجنب الإطاحة بحكومته في تصويت بحجب الثقة داخل البرلمان.
وقال مكتب بارنييه، في بيان، إن رئيس الوزراء تعهد بعدم خفض مخصصات الأدوية، بحسب وسائل إعلام.
وقد يعلن بارنييه، خلال جلسة البرلمان اليوم ، عن استخدام بند دستوري لتبني مشروع قانون التأمين الاجتماعي لعام 2025، بدون تصويت.
ومن شأن استخدام هذه الآلية أن يعرضه لتصويت بحجب الثقة الذي قد يتم تمريره بأصوات حزب التدمع الوطني الذي تتزعمه لوبان.
وقال مكتب بارنييه إن لوبان ورئيس الوزراء ناقشا، في وقت سابق، التعديلات على مشروع القانون.

المصدر: وكالات
ميشال بارنييه
مارين لوبان
حجب الثقة
الحكومة الفرنسية
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