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جزيرتان تعلنان حالة الطوارئ بعد عواصف في اليونان

طرق مدمرة في جزيرة رودس إثر الفيضانات
2 ديسمبر 2024 19:47

أعلنت السلطات في جزيرتي "رودس" و"ليمنوس" في اليونان حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعدما ضربت العواصف الجزيرتين وأودت بحياة شخصين وتسببت في أضرار واسعة النطاق.
وأنقذت الفرق، بمساعدة الجيش والسلطات المحلية، العديد من السكان من كبار السن في مناطق تضررت من الفيضانات بعدما تسببت العواصف القوية والأمطار الغزيرة في نهاية الأسبوع في انقلاب سيارات وقطع الكهرباء وتضرر الطرق.
ولقي رجلان حتفهما في قرية غمرتها مياه الفيضانات في جزيرة "ليمنوس" حيث تم إجلاء العشرات من المواطنين ونقلهم إلى فنادق في الميناء الرئيسي بالجزيرة.
وحث فاسيليس كيكيلياس وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، السكان في المناطق التي ضربتها العاصفة على الامتثال إلى أوامر الإجلاء التي يتم الإعلان عنها بتحذيرات عبر الهاتف.
وقال الوزير لقناة "سكاي" التلفزيونية الخاصة إن "الامتثال إلى تحذيرات، قد تكون زائدة عن الحد، أفضل ألف مرة من مواجهة مأساة".
وأشار كيكيلياس إلى تغير المناخ باعتباره السبب في تفاقم ظروف الطقس السيء في اليونان في الأعوام الماضية، بما في ذلك سلسلة غير مسبوقة من موجات الحر التي تسبب في حرائق غابات وجفاف شديد وفيضانات عارمة في وسط اليونان في عام 2023 .
وقد تعطلت حركة القطارات في البر الرئيسي لليونان اليوم الاثنين. ولا تزال التحذيرات من الطقس السيء قائمة في الجزر الشرقية ببحر إيجه وكذلك في أجزاء من وسط وجنوب البر الرئيسي لليونان.

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المصدر: د ب أ
اليونان
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فيضانات
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