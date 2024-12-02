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رومانيا تصادق على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة

ماريان إيناتشي رئيس المحكمة الدستورية في رومانيا يعلن نتائج انتخابات الرئاسة
2 ديسمبر 2024 22:26

صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا، مساء اليوم الاثنين، على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدرها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، بعد فرز الأصوات.
وقال ماريان إيناتشي رئيس المحكمة، لوسائل إعلام، إن المحكمة "قررت تأكيد نتائج انتخابات 24 نوفمبر والمصادقة عليها وتنظيم الجولة الثانية في 8 ديسمبر".
كانت المحكمة نظرت في طلب لإلغاء التصويت مقدم من قبل مرشح خاسر وأمرت بإعادة فرز الأصوات.
و"لم يكشف ذلك عن تزوير من شأنه أن يغير نتيجة الانتخابات"، بحسب إيناتشي.
فجأة، برز كالين جورجيسكو المرشح القومي ما أثار القلق في غرب القارة بشأن مستقبل هذا البلد الاستراتيجي القريب من أوكرانيا والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وسيتنافس جورجيسكو، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، مع إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط.

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