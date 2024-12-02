الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تدين مقتل وإصابة 14 مدنياً بهجوم حوثي في اليمن

جندي يمني في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
3 ديسمبر 2024 03:21

عدن (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بايدن يعفو عن نجله وترامب يعتبره إجهاضاً للعدالة
واشنطن تعلن عن أسلحة لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، «هجوماً وحشياً» نفذه الحوثيون وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقالت السفارة الأميركية في اليمن في بيان نشرته عبر منصة «إكس»: «تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الهجوم الفظيع الذي نفذه الحوثيون في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، الذي استهدف سوقاً مكتظاً، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين». واعتبر البيان أن «هذا الهجوم يشكل مثالاً آخر على استخفاف الحوثيين المتهور بالحياة البشرية». وتابع «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذه الأفعال العنيفة، وتظل ملتزمة بدعمه في سعيه لتحقيق مستقبل آمن وسلمي ومزدهر». 
وأكد البيان مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للشعب اليمني في نضاله من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الحوثيين أمس الأول، باستهداف سوق شعبي بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين.
في غضون ذلك، وثق مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف ارتكاب الحوثي ما يقارب 11500 انتهاك بحق المدنيين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024م، تشمل القتل وتدمير للممتلكات ونهب للممتلكات الخاصة والتجارية في تصعيد خطير ومستمر للانتهاكات.

واشنطن
الولايات المتحدة
اليمن
الحوثيين
السفارة الأميركية في اليمن
تعز
حقوق الإنسان
آخر الأخبار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
العرض يسرد قصة الإمارات عبر التاريخ
علوم الدار
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
3 ديسمبر 2024
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
علوم الدار
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
3 ديسمبر 2024
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
علوم الدار
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
3 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©