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بلينكن يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو ببروكسل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
3 ديسمبر 2024 09:01

يتجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أوروبا للمشاركة في آخر اجتماع رفيع المستوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أن تنتهي ولاية إدارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.
وسيكون ملف أوكرانيا، في صدارة جدول أعمال اجتماعات وزراء خارجية الناتو في بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيان إن بلينكن "سيتناول الأولويات المتعلقة بالأمن عبر الأطلسي، بما في ذلك دعم أوكرانيا، وتعميق التعاون مع شركاء الناتو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، والتحضير للقمة المقبلة في لاهاي". ومن بروكسل، سيسافر بلينكن إلى مالطا حيث سيحضر يوم الخميس اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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