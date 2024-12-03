ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام.

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على فيسبوك أن الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر نوفمبر.

وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل تسعة أشخاص.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من ديسمبر.

وبينما تشهد تايلاند أمطارا موسمية سنوية، يفيد العلماء بأن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر حدة ما يمكن أن يزيد احتمالات وقوع فيضانات مدمّرة.



