الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند

أشخاص يخوضون مياه الفيضانات في مقاطعة باتاني جنوب تايلاند
3 ديسمبر 2024 12:20

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام.
وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على فيسبوك أن الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر نوفمبر.
وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل تسعة أشخاص.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من ديسمبر.
وبينما تشهد تايلاند أمطارا موسمية سنوية، يفيد العلماء بأن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر حدة ما يمكن أن يزيد احتمالات وقوع فيضانات مدمّرة.

أخبار ذات صلة
جزيرتان تعلنان حالة الطوارئ بعد عواصف في اليونان
"بورا" تغمر المنازل بالمياه في جزيرة سياحية يونانية
المصدر: وكالات
تايلاند
الفيضانات في تايلاند
فيضانات
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل
اليوم 12:47
تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية
اليوم 13:30
رحلة 53 عاماً من الانجازات السياحية .. الإمارات تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم
اقتصاد
تتويجاً لرحلة 53 عاماً من الانجازات .. الإمارات تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم
اليوم 13:03
فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل لرحيله عن «اليونايتد»
الرياضة
فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل لرحيله عن «اليونايتد»
اليوم 12:54
بيولي يعاني «الحسرة» على فرص النصر!
الرياضة
بيولي يعاني «الحسرة» على فرص النصر!
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©