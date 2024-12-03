الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في أوغندا

أرشيفية
3 ديسمبر 2024 15:26

أفادت الشرطة في أوغندا بالعثور على جثث أخرى، مما يرفع عدد قتلى انهيار أرضي وقع الأسبوع الماضي وتسبب في طمر عدد من القرى إلى 28 فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
ووقع الانهيار الأرضي يوم الأربعاء الماضي على منحدرات جبل إلجون، وهو بركان خامد يقع على الحدود مع كينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كمبالا. وكانت السلطات تخشى في البداية من فقدان أكثر من 100 شخص، بينما تم التأكد من وفاة 17.
وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في  إنه جرى انتشال مزيد من الجثث منذ ذلك الحين، ولم تخض في مزيد من التفاصيل.
ومنذ أكتوبر، تسببت أمطار غزيرة غير معتادة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في بعض مناطق أوغندا، وهي ظاهرة أٌرجعت إلى تغير المناخ.

أخبار ذات صلة
انهيار أرضي بجزيرة سومطرة الإندونيسية يودي بحياة 9 أشخاص
تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات
المصدر: وكالات
أوغندا
انهيارات أرضية
آخر الأخبار
هزاع بن زايد
علوم الدار
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين هزاع بن زايد ممثلاً للحاكم في منطقة العين
اليوم 14:34
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل
اليوم 12:47
«حمدان بن محمد لإحياء التراث»: الإمارات تنبض فخراً في عيد الاتحاد
الترفيه
«حمدان بن محمد لإحياء التراث»: الإمارات تنبض فخراً في عيد الاتحاد
اليوم 15:50
فايز السعيد يهدي الإمارات أغنية «زايد وراشد»
الترفيه
فايز السعيد يهدي الإمارات أغنية «زايد وراشد»
اليوم 15:47
«القرية العالمية» تستضيف أوبريت «هوى إماراتي» احتفاءً بعيد الاتحاد
الترفيه
«القرية العالمية» تستضيف أوبريت «هوى إماراتي» احتفاءً بعيد الاتحاد
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©