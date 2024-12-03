ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في أوغندا

أفادت الشرطة في أوغندا بالعثور على جثث أخرى، مما يرفع عدد قتلى انهيار أرضي وقع الأسبوع الماضي وتسبب في طمر عدد من القرى إلى 28 فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي يوم الأربعاء الماضي على منحدرات جبل إلجون، وهو بركان خامد يقع على الحدود مع كينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كمبالا. وكانت السلطات تخشى في البداية من فقدان أكثر من 100 شخص، بينما تم التأكد من وفاة 17.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في إنه جرى انتشال مزيد من الجثث منذ ذلك الحين، ولم تخض في مزيد من التفاصيل.

ومنذ أكتوبر، تسببت أمطار غزيرة غير معتادة في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في بعض مناطق أوغندا، وهي ظاهرة أٌرجعت إلى تغير المناخ.