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كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية الطارئة

كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية الطارئة
3 ديسمبر 2024 19:23

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة. وأعلن يون هذا خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون، مؤكدا عزمه «القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري».
ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على حكم وديمقراطية البلاد. ويواجه يون - الذي تراجع معدل شعبيته في الأشهر الأخيرة - صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

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