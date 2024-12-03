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الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»

الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
4 ديسمبر 2024 01:35

نيويورك (وام) 

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دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، معبراً عن انزعاجه الشديد إزاء التصعيد الأخير للعنف في هذه المنطقة.
وذكر الأمين العام، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ودعاهم إلى العودة الفورية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 «2015».
ولفت إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وانقطاع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تقيد جميع الأطراف بحماية المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية.
وأكد غوتيريش الحاجة الملحة لجميع الأطراف للتعامل بجدية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن. 

أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
سوريا
نيويورك
وقف إطلاق النار
التصعيد
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