23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب

القاهرة (وكالات)

قتل 23 فلسطينياً على الأقل، أمس، في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في بلدة بيت لاهيا بالطرف الشمالي للقطاع، في ضربات للجيش الإسرائيلي في الوقت الذي أصدر فيه الجيش أوامر إخلاء جديدة في جنوب القطاع الصغير، حسبما أعلن مسعفون. وأضاف المسعفون، أن ثمانية من هؤلاء لاقوا حتفهم في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، وأن أربعة آخرين قتلوا في أماكن أخرى من مدينة غزة، مشيرين إلى أن ضربة جوية إسرائيلية لاحقة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين في مخيم جباليا.

وذكر المسعفون أن ضربة جوية أخرى على مدرسة الفلاح التي تؤوي عائلات نازحة في حي الزيتون بمدينة غزة قتلت ستة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين، وأضافوا أن ثلاث نساء قُتلن في رفح في أقصى الجنوب بنيران طائرة مسيّرة.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إجلاء لسكان أحياء شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى نزوح عائلات سريعاً، معظمهم قبل الفجر، متجهين غرباً.

إلى ذلك، أعلن مسؤولان فلسطينيان، أمس، من حركتي فتح وحماس الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.