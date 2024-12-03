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برلمان كوريا الجنوبية يرفض إعلان الرئيس للأحكام العرفية

برلمان كوريا الجنوبية يرفض إعلان الرئيس للأحكام العرفية
4 ديسمبر 2024 00:13

 أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، الأحكام العرفية في تحرك أصاب المواطنين بالصدمة، وحاولت قوات لفترة وجيزة دخول البرلمان، بينما سارع مشرعون ومحتجون للتعبير عن اعتراضهم على التحدي الأكثر خطورة للديمقراطية في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.وقال يون، إن التحرك يستهدف خصومه السياسيين، لكنه قوبل بمعارضة شديدة حتى من هان دونج هون زعيم الحزب الذي ينتمي إليه يون، والذي كان حاضراً في جلسة البرلمان. .
وينص القانون في كوريا الجنوبية على وجوب إلغاء الرئيس للأحكام العرفية على الفور إذا صوت البرلمان بالأغلبية على ذلك.

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