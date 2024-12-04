بايدن يقدم مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستقدم مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين جراء الجفاف أو النزاعات في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال زيارة يجريها إلى القارة قبيل نهاية ولايته.

وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن المساعدات ستخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي واحتياجات طارئة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة في 31 دولة إفريقية.



وأعلن بايدن الثلاثاء "تقديم أكثر من مليار دولار من الدعم الإنساني الجديد للأفارقة الذين تركوا منازلهم جراء موجات جفاف تاريخية"، وذلك في كلمة ألقاها في لواندا عاصمة أنغولا التي وصلها الإثنين، في أول زيارة له كرئيس إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وتعاني دول جنوب الصحراء الأفريقية من موجات جفاف تعدّ بحسب بعض التقديرات، الأسوأ منذ نحو قرن، وتتسبب بخسائر هائلة في المحاصيل والماشية.





