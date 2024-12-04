الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند

أشخاص يخوضون مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة ناراثيوات بجنوب تايلاند
4 ديسمبر 2024 13:29

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 29 شخصاً، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخميس.
وألحقت الفيضانات التي بدأت في أواخر نوفمبر، أضرارا بنحو 155 ألف عائلة، بحسب السلطات. وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل 25 شخصاً.
ونزح أكثر من 33 ألف شخص نتيجة الفيضانات، وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزير الصحة.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من ديسمبر.
وفي شمال ماليزيا، أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث الثلاثاء بمقتل خمسة أشخاص.
وضرب الإعصار ياغي شمال فيتنام ولاوس وتايلاند وبورما ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مصرع المئات وعن عشرات المفقودين.

أخبار ذات صلة
فيضانات عارمة تودي بحياة العشرات في ماليزيا وتايلاند
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند
المصدر: وكالات
تايلاند
الفيضانات
الفيضانات في تايلاند
آخر الأخبار
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 14:10
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
الرياضة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
اليوم 14:08
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
علوم الدار
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
اليوم 14:05
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
الترفيه
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
اليوم 14:03
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
الرياضة
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©