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رئيس الوزراء الفرنسي يواجه تصويتاً بحجب الثقة

رئيس الوزراء الفرنسي يواجه تصويتاً بحجب الثقة
4 ديسمبر 2024 14:57

من المقرر أن يجري النواب الفرنسيون تصويتاً بحجب الثقة اليوم الأربعاء لتقرير مستقبل حكومة يمين- الوسط بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وبدءا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش)، سوف يتم مناقشة اقتراحين والتصويت بشأنهما في الجمعية الوطنية.
وفي حال كانت الأغلبية ضد الحكومة، سوف يضطر بارنييه للاستقالة. ويشار إلى أن حكومة بارنييه تولت المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر. وقد عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد إجراء الانتخابات الوطنية خلال يونيو ويوليو الماضيين. 

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المصدر: وكالات
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ماكرون
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حجب الثقة
ميشيل بارنييه
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