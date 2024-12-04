وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.

وكان كيم قد أيد قرار الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية، والذي تم التراجع عنه لاحقا.

وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: «لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة».

وقدم وزير الدفاع أيضا اعتذاراً علنياً عن دوره في هذه الأزمة. وكان الرئيس يون قد أعلن الأحكام العرفية بشكل غير متوقع، ليلة أمس الثلاثاء، لكنه ألغى لاحقاً القرار بعد ساعات فقط جراء مواجهته معارضة سياسية هائلة.

وفي الوقت ذاته، وقعت المعارضة على اقتراح لبدء إجراءات لعزل وزير الدفاع. ومن المقرر أن يتم تقديم الاقتراح إلى الجمعية الوطنية غداً الخميس، وسيتم التصويت عليه إما بعد غد الجمعة أو يوم السبت.

وكان أكبر حزب معارض قد اتهم في وقت سابق رئيس الدولة المحافظ بانتهاك الدستور وطالبه بالاستقالة فوراً.