مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" في نيويورك

لقي الرئيس التنفيذي لشركة "UnitedHealthcare"، براين تومبسون، مصرعه إثر إصابته بعيار ناري في الصدر صباح الأربعاء في منطقة مانهاتن، بحسب تقرير الشرطة .

ووفقاً للتقرير، تعرض تومبسون، البالغ من العمر 50 عاماً، لإطلاق النار قرب مقر فندق "نيويورك هيلتون ميدتاون"، وتم نقل تومبسون إلى مستشفى "ماونت سايناي ويست" في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة لاحقاً.

وأشارت التحقيقات الأولية أن الهجوم متعمد وتومبسون كان مستهدفاً فيه فعلا.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق، حيث تعمل السلطات للقبض على الجاني والكشف عن دوافع الهجوم.

وأثار مقتل تومبسون حالة من الصدمة في الأوساط المهنية، خاصة أنه كان شخصية بارزة في قطاع الرعاية الصحية.



عن براين تومبسون

تولى براين تومبسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة "UnitedHealthcare" في أبريل 2021، وهي إحدى الوحدات التابعة لشركة "UnitedHealth Group" الكبرى.



شركة "UnitedHealth Group"

تعد "UnitedHealth Group" واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، حيث تقدم خدمات التأمين والمزايا الدوائية من خلال وحدات متعددة. سجلت الشركة إيرادات بلغت 372 مليار دولار في عام 2023