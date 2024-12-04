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اليونسكو تدرج 19 ممارسة ثقافية ضمن قائمتها للتراث غير المادي

اليونسكو تدرج 19 ممارسة ثقافية ضمن قائمتها للتراث غير المادي
4 ديسمبر 2024 20:49

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 19 ممارسة ثقافية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتشمل الممارسات الجديدة التي تم إدراجها في القائمة، بين ممارسات أخرى، فن تزيين البيض الأوكراني، وفن الفروسية من البرتغال، وإنتاج صلصات الجانج - الصلصات المخمرة - في كوريا الجنوبية.
 وتم إضافة طقس استدعاء المطر «وسانا» من بوتسوانا، ورقصة «ريوج بونوروجو» المسرحية من إندونيسيا إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة. وتجتمع اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو حالياً في عاصمة باراجواي، أسونسيون، حيث ستواصل مداولاتها بشأن قائمة التراث الثقافي غير المادي حتى نهاية الأسبوع.
وقد تم اقتراح نحو 60 ممارسة ثقافية، منها احتفالات عيد رأس السنة الصينية.

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