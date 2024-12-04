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وفد إسرائيلي يزور القاهرة بهدف التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى

آثار قصف على غزة (أرشيفية)
5 ديسمبر 2024 01:38

حسن الورفلي (القاهرة)

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تعتزم الحكومة الإسرائيلية إرسال وفد لجنة التفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات المقبلة، لمناقشة سبل تفعيل العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الوسيط المصري ينسق مع الفريق المعاون للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للعمل على طرح مبادرة مشتركة تهدف للدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى بدعم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجانب المصري يركز على تحقيق اختراق في المفاوضات بالدفع نحو إنجاز هدنة إنسانية تكون مقدمة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.
ولفت المصدر إلى أن مباحثات مكثفة تجري للتوصل إلى صيغة يتم من خلال تدريب قوات أمن فلسطينية تتولى تأمين مدن قطاع غزة، مشيراً إلى وجود تشاور عربي مشترك حول أفضل السبل لإرساء الأمن والاستقرار في غزة مع استمرار الفوضى الأمنية والمؤسساتية منذ مطلع العام الجاري.

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