الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
5 ديسمبر 2024 01:39

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قدماً باتجاه حلّ الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضواً مقابل 8 أعضاء صوّتوا ضدّه، بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة «تؤكّد دعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».
كما يشدّد القرار «على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط».
وتحقيقاً لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد «مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين».
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار «يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية».

الأمم المتحدة
الاحتلال الإسرائيلي
فلسطين
إسرائيل
الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
القضية الفلسطينية
الدولة الفلسطينية
حل الدولتين
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©