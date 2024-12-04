الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين

فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
5 ديسمبر 2024 01:39

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

جددت جامعة الدول العربية أمس، رفضها القاطع للتهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب الاحتلال الإسرائيلي. 
وحذرت الجامعة في بيان بمناسبة «يوم المغترب العربي» الذي يوافق الرابع من ديسمبر من كل عام، من المحاولات المستمرة لتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا». 
وقالت إن «قصف القوات الإسرائيلية على لبنان أدى إلى أكبر عملية نزوح للسكان داخله وخارجه إضافة إلى وقوع ضحايا من المدنيين بينهم لاجئون إلى جانب استهداف الاحتلال المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا». 
وشددت على «ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طال أمد غربتهم عن وطنهم وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحق العودة إلى الوطن والتعويض تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948».
وأكدت رفض ما يسمى بـ«إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني» أو الإجراءات المؤدية إلى تصفية وكالة «الأونروا» وآخرها قرار «الكنيست» بحظر عمل الوكالة الأممية، مبينة أهمية دعمها لتواصل القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. 

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
التهجير القسري
التهجير الإسرائيلي
التهجير
النزوح القسري
فلسطين
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
القدس المحتلة
القدس
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©