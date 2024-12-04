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ترامب يحدد منصب وزير الجيش

ترامب يحدد منصب وزير الجيش
4 ديسمبر 2024 23:34

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه اختار جندياً سابقاً وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق، دانيال بي. دريسكول، لتولي منصب وزير الجيش. وذكر ترامب أن دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأميركي (رانجر)، وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق. دريسكول، الذي ينحدر من ولاية نورث كارولينا، كان يشغل مؤخراً منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس. وتخرج دريسكول في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ومن كلية الحقوق بجامعة ييل. 
 وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: «سيكون دان محارباً شجاعاً لا يعرف الكلل دفاعاً عن جنود أميركا وأجندة أميركا أولاً». ولم يرد الجيش بعد على طلب تقديم سجل الخدمة العسكرية الخاص بدريسكول. 

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