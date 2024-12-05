الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس

شاشة تعرض تقريرًا إخباريًا عن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، في سيول
5 ديسمبر 2024 09:13

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الخميس بأنّ البرلمان سيعقد مساء السبت في الساعة 19,00 (10,00 ت غ) جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونغ-لي إنّ "التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت".
من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سيول أنّ الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني الخميس.
وقال مسؤول في الديوان للصحافيين إنّ "الرئيس يون لن يدلي بأيّ تصريحات اليوم".
ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر الأربعاء عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.
كان رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم قال في وقت سابق الخميس إنّ جميع أعضاء الكتلة سيصوّتون ضدّ مشروع القانون الذي طرحته المعارضة بقصد عزل الرئيس يون.
وقال تشو كيونغ-هو خلال اجتماع حزبي بثّت وقائعه مباشرة على الهواء إنّ "جميع نواب حزب قوة الشعب البالغ عددهم 108 نواب سيظلّون متّحدين لرفض عزل الرئيس"، علما بأنّ المعارضة تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب من الحزب الحاكم للتصويت معها لتمرير مشروع قانون العزل.

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته
برلمان كوريا الجنوبية يرفض إعلان الرئيس للأحكام العرفية
المصدر: وكالات
يون سوك-يول
البرلمان
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
«الكاحل» يُبعد دورانت
الرياضة
«الكاحل» يُبعد دورانت
اليوم 11:32
فيورنتينا يتجرع «كأس العذاب»!
الرياضة
فيورنتينا يتجرع «كأس العذاب»!
اليوم 11:30
النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!
الرياضة
النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!
اليوم 11:24
الإمارات تحصد 8 ميداليات في عالمية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في عالمية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 11:22
مبابي «كابوس مزمن» يُفجّر ريال مدريد !
الرياضة
مبابي «كابوس مزمن» يُفجّر ريال مدريد !
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©