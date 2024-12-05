ناسا تعلن عن تأخيرات في إرسال رواد فضاء إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن مزيد من التأخيرات في إرسال رواد فضاء مرة أخرى إلى القمر بعد مرور أكثر من 50 عاما على مهمة أبولو.

وقال مدير الوكالة بيل نيلسون إن من المستهدف الآن القيام بالمهمة التالية في إطار برنامج أرتميس ، وهي إرسال أربعة رواد فضاء للدوران حول القمر والعودة، في أبريل 2026.

وكان من المقرر القيام بالمهمة في خريف 2025، بعد تأجيلها من هذا العام. وهذا يتسبب في تأجيل مهمة أرتميس الثالثة المتمثلة في هبوط رائدي فضاء آخرين على القمر إلى عام 2027 على الأقل.

وكان برنامج أرتميس لوكالة ناسا، وهو متابعة لمهام أبولو إلى القمر في أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي ، قد استكمل مهمة واحدة فقط. وقامت كبسولة أوريون غير مأهولة بالدوران حول القمر في عام 2022 بعد إطلاقها محمولة على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد التابع لوكالة ناسا.

ورغم أن عملية الإطلاق والدوران حول القمر جرت بشكل جيد، إلا أن الكبسولة عادت وقد تفحم وتأكل درعها بشكل كبير ، وحدث هذا الضرر جراء الحرارة الناجمة عند دخول الغلاف الجوي للأرض لدى عودتها .

وتمكن المهندسون مؤخر من تحديد السبب وإعداد خطة الإصلاح. وقال نيلسون إنهم سيستخدمون كبسولة أوريون مع درعها الحراري الأصلي لكنهم سيجرون تغييرات على مسار العودة في نهاية الرحلة.

وانطلق أربعة وعشرون رائد فضاء إلى القمر خلال برنامج أبولو التابع لوكالة ناسا، وهبط 12 منهم عليه.