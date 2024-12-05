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لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش

الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
6 ديسمبر 2024 01:11

بيروت (الاتحاد)

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن أولوية لبنان هي انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي البلاد، ووقف الخروقات.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال لقائه رئيس الوفد العسكري الفرنسي في آلية مراقبة وقف إطلاق النار جيوم بونشان، أمس: «أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب».
وكان  ميقاتي، قد أعلن أمس الأول، أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقاً خلال أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.
في غضون ذلك، انتشل الدفاع المدني اللبناني، أمس، جثامين 16 قتيلا من تحت أنقاض في 3 بلدات بمحافظة الجنوب.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: «واصل الدفاع المدني عمله في البحث وتفقد عدد من قرى وبلدات قضاء صور التي كانت عرضة للمواجهات مع إسرائيل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار».
وأضافت أن «الدفاع المدني تمكن من انتشال 9 قتلى من بلدة شمع و6 من بلدة البياضة وقتيل من الناقورة».
وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى هذه البلدات مصطحبة آليات ضخمة لاستكمال عملية البحث عن ضحايا، وفق الوكالة.
أمنياً، أفاد مصدر أمني، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في بلدة «يارون» اللبنانية الحدودية، واستهدف بلدات جنوبية أخرى بالقصف المدفعي، مع تحليق للطائرات المسيّرة.
واتهم المصدر الأمني الجيش الإسرائيلي بخرق الهدنة، في ظل تنفيذ أيضا عمليات توغل في «عيترون والخيام» في الجنوب، بجانب منع السكان من العودة إلى بلداتهم الحدودية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، العثور على العديد من الوسائل القتالية، وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية في بلدات حدودية جنوبي لبنان.

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