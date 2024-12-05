الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود

غزة (الاتحاد)

حذر جهاز الدفاع المدني في غزة، أمس، من توقف الخدمات الإنسانية للنازحين في المنطقة التي تقول إسرائيل إنها «إنسانية» جنوب القطاع بعد توقف 13 مركبة إطفاء وإنقاذ، بسبب نفاد الوقود.

وقال محمد المغير، مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في بيان: «نحذر من توقف تام للخدمات والتدخلات الإنسانية التي نقدمها للنازحين في المنطقة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها إنسانية في جنوب قطاع غزة».

وأضاف: «13 مركبة إطفاء وإنقاذ توقفت هذا الأسبوع عن العمل جنوب القطاع من أصل 22 مركبة بسبب نفاد الوقود».

وشدد على أن «الدفاع المدني يعاني من أزمة خانقة بسبب رفض المنظمات الدولية تزويدنا بالوقود بالمنطقة الإنسانية، تحت مبررات غير معلومة».

وأكد المغير أن «طواقم الجهاز ما زالت تقدم خدماتها الإنسانية لكن بالحد الأدنى من الموارد والإمكانات المتاحة».

وناشد المغير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تزويد الجهاز بالوقود لتشغيل مركباته والقيام بواجبه تجاه الفلسطينيين.

في غضون ذلك، أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد تفاقماً، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص حادّ في المياه نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت أن بيانات البلدية تظهر انخفاضاً في إنتاج المياه بنسبة 9% خلال الشهر الماضي، مع تسرب كميات كبيرة بسبب الأعطال في شبكات الأنابيب.

وتقدر الهيئة الفلسطينية للمياه أن أكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع المياه قد تضررت، بما في ذلك الآبار ومحطات التحلية وشبكات التوزيع ومنشآت معالجة الصرف الصحي، مما يزيد من تعقيد الأزمة.