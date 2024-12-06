روسيا تتقدم في منطقتين استراتيجيتين في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سيطرتها على بلدتين في منطقتين استراتيجيتين على الجبهة قرب مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي في شرق أوكرانيا.

تحقق روسيا تقدما في هذه المنطقة من أوكرانيا منذ أشهر، مستفيدة من تفوقها على القوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على بلدة "بوستينكا" على بعد حوالى عشرة كيلومترات جنوب مدينة بوكروفسك التي تعد مهمة لوجستيا للجيش الأوكراني وبسبب منجم فحم الكوك الذي يوجد فيها.

وأعلنت كذلك سيطرتها على بلدة "سوخي يالي" جنوب غرب مدينة كوراخوفي الواقعة قرب منجم لليثيوم، كما أنها منطقة صناعية استراتيجية تقع على ضفاف خزان مياه.

تحاول أوكرانيا تعزيز خطوط دفاعها قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

ووعد الجمهوري بإنهاء النزاع بسرعة بمجرد تنصيبه، ما أثار مخاوف لدى أوكرانيا.