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الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" يتوصّلان إلى اتفاق تجارة حرّة

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين تعلن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع مجموعة ميركوسور
6 ديسمبر 2024 18:00

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، من مونتيفيديو عاصمة أوروغواي اليوم الجمعة، أنّ مجموعة "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي اختتما "المفاوضات بشأن اتفاق" حول التجارة الحرة.
وخلال مؤتمر صحافي مع رؤساء الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي للإعلان عن الاتفاق الذي استغرقت المحادثات بشأنه 25 عاما، قالت فون دير لايين "اختتمنا المفاوضات بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور. إنها بداية قصة جديدة. أتطلّع الآن إلى مناقشة الأمر مع الدول الأوروبية". 
يضم اتفاق التجارة الحرة أكثر من 700 مليون شخص، مما يجعله واحدا من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
والهدف الرئيسي للاتفاق التجاري هو خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة. ومن شأن الاتفاق أن يسمح لدول أميركا الجنوبية بتصدير كميات أكبر من اللحوم والدجاج والسكر إلى أوروبا بدون رسوم جمركية.

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المصدر: وكالات
ميركوسور
الاتحاد الأوروبي
اتفاق تجارة حرة
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