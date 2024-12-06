إرسال خبراء إلى الكونغو لتشخيص المرض الغامض

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها أرسلت خبراء لدعم السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التحقيق في مرض غامض لم يتم تشخيصه بعد في منطقة نائية من البلاد.

وخبراء منظمة الصحة العالمية في طريقهم إلى "بانزي"، وهي منطقة في مقاطعة "كوانغو" بجنوب غرب البلاد، حيث سيقدمون الأدوية الأساسية ومعدات التشخيص للمساعدة في تحليل سبب المرض، الذي قالت السلطات المحلية إنه أودى بحياة 143 شخصًا في نوفمبر الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اختبارات معملية تجري لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.