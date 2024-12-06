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إرسال خبراء إلى الكونغو لتشخيص المرض الغامض

فريق طبي يعالج طفلا مصابا بالمرض الغامض في الكونغو الديمقراطية
6 ديسمبر 2024 19:00

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها أرسلت خبراء لدعم السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التحقيق في مرض غامض لم يتم تشخيصه بعد في منطقة نائية من البلاد.
وخبراء منظمة الصحة العالمية في طريقهم إلى "بانزي"، وهي منطقة في مقاطعة "كوانغو" بجنوب غرب البلاد، حيث سيقدمون الأدوية الأساسية ومعدات التشخيص للمساعدة في تحليل سبب المرض، الذي قالت السلطات المحلية إنه أودى بحياة 143 شخصًا في نوفمبر الماضي.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن اختبارات معملية تجري لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.

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المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
مرض غامض
منظمة الصحة العالمية
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