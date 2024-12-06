بوتين يوقع اتفاقا بشأن ضمانات أمنية لبيلاروسيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الجمعة في العاصمة مينسك، اتفاقا بشأن ضمانات أمنية.

وأعلن بوتين أن روسيا قد تنشر صواريخ "أوريشنيك" الجديدة فرط الصوتية في بيلاروسيا العام المقبل بعدما بدأت بزيادة إنتاج هذه الصواريخ.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع لوكاشنكو بعدما وقعا الاتفاق "أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا في النصف الثاني من العام المقبل حين يزداد إنتاج هذا النوع من الأسلحة في روسيا وتصبح هذه الصواريخ قيد الخدمة في القوات الاستراتيجية الروسية".

وأكد بوتين، من القصر الرئاسي في مينسك بحسب ما نقل التلفزيون الروسي "سنكون (حتى ذلك الوقت) قد أنتجنا كمية كبيرة" من الصواريخ و"في موازاة ذلك، سنبدأ بنشرها على أراضي بيلاروسيا".

وأوضح أن "بعض المسائل التقنية ينبغي حلها من جانب متخصصين" قبل إمكان نشر هذا السلاح في بيلاروسيا "وخصوصا تحديد مداه الأقل مع أخذ الأولويات المرتبطة بالأمن في الاعتبار".

وشدد بوتين، وهو يتحدث إلى جانب نظيره البيلاروسي، على أن الوثيقة الجديدة تتضمن استخداما محتملا للأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي تم نشرها في بيلاروسيا، كرد فعل على عدوان محتمل.

وقال الرئيس الروسي "إنني متأكد أن المعاهدة ستضمن أمن روسيا وبيلاروسيا".

ونشرت موسكو، في صيف 2023، أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي تتقاسم حدودا مع ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي هي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، إضافة إلى أوكرانيا.