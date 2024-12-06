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قتلى وجرحى في قصف استهدف أوكرانيا

جنود أوكرانيون في جبهة القتال في منطقة زابوريجيا
6 ديسمبر 2024 22:18

قتل أحد عشر شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، وأصيب خمسة وعشرون آخرون في قصف على مدينتين في أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة للسلطات الإقليمية.
وكتب إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا، على تطبيق تلغرام "تسعة قتلى وستة جرحى".
ونشر الحاكم صورا تظهر سيارات تحترق وعناصر إطفاء يكافحون النيران.
وأوضح الحاكم، في رسالة سابقة، أن القصف "تسبب باندلاع حريق في محطة محروقات".
في الوقت نفسه، قتل شخصان على الأقل وأصيب 19 آخرون في مدينة "كريفيف ريغ" بوسط أوكرانيا، بحسب حصيلة أوردتها السلطات المحلية.
وكتب أولكسندر فيلكول مسؤول الإدارة العسكرية في المدينة، على تلغرام "حتى الآن هناك قتيلان".
وأضاف أن "مصير شخص آخر لا يزال مجهولا وتجري عملية إنقاذ".

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المصدر: آ ف ب
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قصف
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