أوكرانيا تكشف عن مسيّرة جديدة بعيدة المدى

أعلنت أوكرانيا عن إنتاجها طائرة مسيرة جديدة تعمل بمحرك دفع صاروخي تعرف باسم "بيكلو"، وتعني الجحيم باللغة الأوكرانية، وقدمتها للعالم، اليوم الجمعة، الذي يوافق عيد القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في بيان "من المهم للغاية أن يحصل جنودنا على مثل هذه المسيرة الحديثة من صنع أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أن المهمة المقبلة هي زيادة إنتاج ونشر هذه المسيرة.

وبمدى يصل إلى 700 كيلومتر، فإن هذه المسيرة مصممة للطيران بسرعة 700 كيلومتر في الساعة.

زيلينسكي وقائد الجيش يتفقدان الطائرة المسيّرة الجديدة

وقال وزير القطاعات الصناعية الاستراتيجية هيرمان سميتانين، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن الاثنتي عشرة مسيرة الأولى من هذه الطائرة قد تم تسليمها بالفعل إلى الجيش.

وأوضح أن تطوير المسيرة استغرق عاما كاملا، وأن دقتها وقدرتها على مقاومة الوسائل الإلكترونية المضادة قيد التحسن المستمر.